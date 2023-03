MotoGp

L'ottovolante di Portimao richiede la massima precisione: ci sono 15 curve per 10 staccate, la frenata più dura è la prima dopo il traguardo. Alla 1 si passa da 336 km/h a 120 km/h in 4,7 secondi in 259 metri. Ecco l'analisi del tracciato portoghese, dove si svolgerà la prima gara del Mondiale 2023, che potrete seguire domenica 26 marzo dalle 15 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW COME SEGUIRE IL GP PORTOGALLO SU SKY: GUIDA TV