La MotoGP riparte con il primo GP della stagione, in programma domenica 26 marzo a Portimao. Ecco gli orari delle gare, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:15, MotoGP alle 15. Sabato lo spettacolo raddoppia: qualifiche alle 11:45 e la grande novità della gara sprint alle 16 (disponibile anche in chiaro su TV8 e in streaming su YouTube) COSA CAMBIA CON LA SPRINT RACE Condividi

Torna la MotoGP: in arrivo su Sky e in streaming su NOW la prima, attesissima tappa del Mondiale 2023, che dà ufficialmente il via alla sfida a Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica grazie a un 2022 straordinario. Da giovedì 23 a domenica 26 marzo, tutti all’Autodromo International do Algarve per il Gran Premio del Portogallo, che giovedì verrà introdotto dalle prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta tv dalle 18 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La gara della top class è in programma domenica alle 15 sempre su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini.

Il debutto della Sprint Race A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show. Domenica 26 marzo alle 11 appuntamento con la prima MotoGP Rider Fan Parade: tutti i piloti della top class saranno coinvolti in una parata sulla pista portoghese per salutare gli spettatori presenti sulle tribune prima delle interviste di rito. Sempre domenica, dalle 10.40 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 12 il via della Moto3 e alle 13.15 la Moto2. Si inaugura inoltre in Portogallo il nuovo format delle Sprint Race, che si correrà sabato pomeriggio in tutti i GP della stagione, con le qualifiche in programma al mattino dopo la terza sessione di prove libere. In occasione del GP Portimao la Sprint Race sarà in diretta su Sky e NOW, in chiaro su TV8 e anche in live streaming sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport MotoGP. Per tutto il lungo weekend in Portogallo saranno a disposizione continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanenti la novità Sprint in MotoGP dal 2023: orari e come funziona Dopo aver annunciato lo scorso 20 agosto l'introduzione della Sprint Race dal 2023 in tutti i GP, adesso la Dorna ha ufficializzato tutti gli orari del nuovo format. Ecco come cambierà il programma di ogni weekend: si tratta di una gara ridotta che si svolgerà sabato pomeriggio in stile F1, anche se ci sono molte differenze. Sabato sparirà la quarta sessione di prove, mentre domenica non ci sarà più il warm up per Moto2 e Moto3 (confermato quello della MotoGP) BENVENUTA SPRINT RACE Sabato 20 agosto la Dorna e la FIM hanno ufficializzato il cambio di format della MotoGP, con l'introduzione nel weekend di gara della Sprint Race a partire dal 2023. Sabato 17 settembre, prima delle qualifiche del GP Aragon, Carlos Ezpeleta (direttore sportivo di Dorna) ha spiegato come funzionerà nel dettaglio il nuovo format, con gli orari precisi dal venerdì alla domenica. Vediamo come varierà il programma, con le differenze rispetto alla Formula 1 QUANDO SI CORRE LA SPRINT RACE La prima differenza rispetto alla F1 è che la Sprint Race MotoGP sarà presente in tutti i Gran Premi: si disputerà il sabato pomeriggio come ultimo appuntamento della giornata, mentre le qualifiche (grazie a cui si comporrà la griglia della Sprint Race) sono previste per sabato mattina COME CAMBIERANNO LE QUALIFICHE Dopo il venerdì dedicato alle due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), le FP3 saranno programmate per il sabato mattina e saranno seguite dalle qualifiche con Q1 e a seguire Q2. Al Q2 accederanno i primi 10 nella classifica combinata al termine delle FP2

Le novità del Mondiale 2023 Introdotto dalla nuova sigla di Jovanotti, a partire dal Portogallo il Motomondiale nei paddock d’Europa sarà raccontato dalla terrazza dello Sky Truck, l’unico studio mobile con vista sui circuiti, e sarà arricchito dalla Sky Sport Bike, per agevolare le analisi tecniche, e dallo Sky Sport Tech, per analizzare nel dettaglio le moto e la guida dei piloti. Tra novità e conferme, sempre ricco il palinsesto degli approfondimenti di Sky Sport dedicati alle due ruote, con un raddoppiamento delle produzioni originali. Si rinnova l’appuntamento domenicale con RaceAnatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano, subito dopo il post gara, che sposta il suo baricentro dallo studio alla pista. Ogni weekend di gara da non perdere anche Talent Time (il venerdì e il sabato), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara). Arriverà "Parto in Quarta", la nuova rubrica sviluppata in collaborazione con Beta con la partecipazione straordinaria di Fabio Quartararo che parlerà di sé e della gara che sta per partire. Torneranno Social Media Rider, il format curato da Rosario Triolo che con ironia racchiude il meglio delle attività social di tutti i piloti e degli addetti ai lavori del Motomondiale, e Wheels, condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione e da corsa. E poi anche: Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP e Paddock Pass.

GP del Portogallo LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Venerdì 24 marzo Ore 9.55: prove libere 1 Moto3 Ore 10.45: prove libere 1 Moto2 Ore 11.40: prove libere 1 MotoGP Ore 12.40: paddock live Ore 14.10: paddock live Ore 14.15: prove libere 2 Moto3 Ore 15.05: prove libere 2 Moto2 Ore 16: prove libere 2 MotoGP Ore 17: Paddock Live Show Ore 17.30: Talent Time Sabato 25 marzo Ore 9.35: prove libere 3 Moto3 Ore 10.20: prove libere 3 Moto2 Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP Ore 11.45: qualifiche MotoGP Ore 12.40: Paddock Live Ore 13.30: Paddock Live Ore 13.45: qualifiche Moto3 Ore 14.45: qualifiche Moto2 Ore 15.30: Paddock Live – Sprint Race Ore 16: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8 e in streaming su YouTube Ore 16.45: Paddock Live Show Ore 17.30: Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: Paddock Live Ore 12: gara Moto3 – in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13: Paddock Live Ore 13.15: gara Moto2 – in differita su TV8 dalle 15.20 Ore 14.15: Paddock Live Ore 14.30: Grid Ore 15: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05 Ore 16: Zona Rossa Ore 17: Race Anatomy MotoGP