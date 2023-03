Altra grande novità a Portimao, che dopo la Sprint ha visto anche il debutto della Fan Parade. Tutti i protagonisti della MotoGP hanno percorso un giro di pista su un bus scoperto, prendendosi gli applausi dei tifosi, poi la 'camminata degli eroi' a firmare autografi e fare selfie. Alle 15 la gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA FAN PARADE