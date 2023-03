Stagione che inizia alla grande per Bagnaia e per la Ducati , che partono con una doppia vittoria. Sul gradino più alto del podio sia nella sprint del sabato sia nella gara classica della domenica. Il campione del mondo ha confermato che con la nuova Ducati quest'anno può essere performante da subito, mettendo a frutto sia il talento sia la visone strategica del weekend di corsa. L'Aprilia è sul podio con Vinales , che dopo aver battagliato nel gruppo dei "dannati" nella prima parte di gara ha spremuto una moto che mostra un potenziale tecnico importante e che gli ha garantito un ottimo passo. Voto alto anche per la gestione del gruppo di lavoro diretto da Massimo Rivola, che oggi è strutturato e capace di ottimizzare anche la collaborazione con il Team Satellite RNF . Altra accoppiata meritatamente sul podio è quella composta da Marco Bezzecchi e dal Team Mooney VR46 . Assieme hanno messo a frutto il lavoro dei test e l'esperienza, amara, fatta nella Sprint. Dal cilindro giallonero ne è uscito un risultato costruito nella prima parte della gara partendo dall'ottava casella e che fa bene sperare per questa stagione.

In Argentina senza Bastianini e Pol Espargaró

Andiamo in Argentina dove non troveremo Bastianini e Pol Espargaró, che sono alle prese con fratture di diverso tipo. Se possiamo sperare di ritrovare Enea (che non verrà sostituito in Argentina) in Texas dopo aver sistemato la scapola, per il pilota del Team GasGas si prospetta uno stop più lungo. Pol sta per essere operato alla mandibola a Barcellona e ne avrà per circa 30/50 giorni. Il Team Gas Gas avrebbe ottenuto una sorta di deroga per non sostituire Espargaró neanche in USA (il regolamento prevede che si possa saltare una sola gara e che dopo debba comparire in sostituto).