La ricostruzione

Come noto, Marc Marquez non sarà al via in Argentina: il pilota spagnolo, infatti, si era procurato una frattura scomposta intrarticolare del primo metacarpo del pollice della mano destra nell'incidente al 3° giro del GP Portogallo, nello scontro con Miguel Oliveira. Da qui il doppio long lap penalty e la decisione di far scontare la penalità nel prossimo GP in cui sarà in pista. "Errore mio, mi hanno giustamente dato due long lap penalty per la prossima gara - aveva ammesso il pilota Honda - Mi scuso con Miguel e il suo team, l'importante è che lui stia bene".