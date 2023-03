Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile la MotoGP è di scena a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio dell'Argentina, secondo appuntamento della stagione. Ecco gli orari delle gare, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW : Moto3 alle 16, Moto2 alle 17:15, MotoGP alle 19. Sabato spettacolo doppio grazie al nuovo format: qualifiche alle 15:45 e la gara sprint alle 20 (disponibile anche in chiaro su TV8)

La MotoGP torna subito in pista sui canali Sky Sport e in streaming su NOW per il secondo weekend della stagione. Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile i piloti del Motomondiale saranno, infatti, di scena sul circuito di Termas de Rio Hondo, per il Gran Premio dell'Argentina. Il grande favorito è ovviamente Pecco Bagnaia, reduce dal doppio successo (Sprint più gara della domenica) in Portogallo. Ma nonostante le assenze di Enea Bastianini, Marc Marquez, Pol Espargaró e Miguel Oliveira per vari infortuni, gli avversari del campione del mondo non mancheranno. A cominciare dai due piloti Aprilia: Aleix Espargaró è l'ultimo ad aver trionfato a Termas de Rio Hondo e vorrà ripetersi, mentre Maverick Vinales ha ritrovato brillantezza con il 2° posto a Portimao. Occhio anche a Marco Bezzecchi (Mooney VR46), in continua crescita e voglioso di ripetersi dopo il podio del Portogallo.