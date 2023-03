Dopo aver centrato subito un podio a Portimao, Bezzecchi sogna di ripetersi a Termas de Rio Hondo, circuito molto speciale per lui: "Qui ho vinto per la prima volta in carriera in Moto3, questa pista mi piace tantissimo: non penso di poter lottare per il podio in tutte le gare, siamo in fase di apprendimento, però proveremo ad essere sempre competitivi. Quest'anno l'obiettivo è riuscire a vincere la mia prima gara in MotoGP"

Bezzecchi ha iniziato la stagione 2023 alla grande. Le premesse erano buone, visti gli ottimi risultati del team Mooney VR46 nei test pre-campionato . Il "Bez" è stato alle altezze delle aspettative, centrando subito un podio alla prima gara: Marco è arrivato 3° a Portimao , riuscendo a salire sul podio insieme all’amico Bagnaia. "Pecco è abituato a salire sul podio, io ero sicuramente più emozionato , il terzo posto in Portogallo è stato davvero speciale per me", dice Bezzecchi nella conferenza stampa del GP Argentina. Qui il pilota numero 72 è riuscito a vincere la prima gara della sua carriera nel 2018 quando correva in Moto3: " Termas de Rio Hondo è una pista che mi piace tantissimo , ho vinto qui per la prima volta in carriera, è un circuito al quale sono molto affezionato. Ci sono i presupposti per poter fare bene , bisogna vedere il meteo, perché pare sia molto ballerino nei prossimi giorni, io comunque ci proverò. La Gara Sprint? Sempre full gas, proprio come faranno gli altri, quindi non posso essere da meno".

"Troviamo soluzioni insieme tramite la safety commission"

Bezzecchi ha chiaro in mente qual è il suo obiettivo per questa stagione: "Dobbiamo continuare così, non penso di poter lottare per il podio in tutte le gare, siamo in fase di apprendimento, però proveremo ad essere sempre competitivi, senza smettere di divertirci al box. Il mio obiettivo quest’anno è vincere la mia prima gara in MotoGP, quello è il mio grande sogno, non voglio pensare ad altro per non mettermi troppa pressione addosso. Lotteremo per restare comunque tra i team più competitivi". Sul tema della sicurezza in pista, Marco precisa: "È molto difficile fa rispettare le regole perché ci sono troppe situazioni diverse in pista. Come ha detto Bagnaia, sarebbe bene avere un po' di chiarezza, anche se il lavoro dei commissari è complicato. La safety commission serve proprio per trovare delle soluzioni insieme, il nostro obiettivo è quello".