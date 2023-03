C’è Ayumu Sasaki al comando dopo il primo giorno di prove in Argentina . Il giapponese, che in Portogallo era rimasto fuori dalla volata per il podio, punta a rifarsi a Termas de Rio Hondo dove le Ktm (e assimilate come Husqvarna e CF Moto) dettano il passo. Alle sue spalle si è piazzato l’unico brasiliano in corsa nel Motomondiale, Diogo Moreria che in Algarve aveva concluso la gara al terzo posto. Jaume Masia chiude la prima fila virtuale: lo spagnolo del team Leopard, sottotono al debutto, è il primo delle Honda, sul circuito sudamericano dove le moto giapponesi sembrano pagare meno il gap con le rivali austriache. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Suzuki , a parziale conferma di un maggiore equilibrio tecnico. Bene ha fatto anche Stefano Nepa , il migliore degli italiani, col 5° tempo davanti a Bertelle, forse favorito da una scia. Quindi Kaito Toba , 7°, portacolori del team Simoncelli, solo 10° Holgado vincitore della prova portoghese. Dentro i 14, ma col 12° cronologico, David Munoz , finito sul podio a Portimao, ma meno efficace fin qui.

Sorpresa Migno con la sua 'Elodie'

Sorpresa Migno: il romagnolo rimasto a piedi in questa stagione è stato recuperato all’ultimo dal team CP Green Power per sostituire l’infortunato Fellon. Il romagnolo per l’occasione ha ribattezzato la sua moto Elodie, un omaggio alla cantante italiana, fidanzata con Andrea Iannone che gli ha mandato un messaggio d’incoraggiamento. "E' tradizione della squadra dare un nome di una bella donna alle moto - ha spiegato il pilota di Saludecio a Sandro Donato Grosso -. Ho scelto Elodie perché è una bellissima ragazza e una grandissima artista". La fidanzata di Andrea non ha battuto ciglio, a suo dire. E comunque il romagnolo non ha perso il suo smalto, stare nei primi 14 è un buon viatico per il week end. Smalto che per ora non ha tirato fuori Riccardo Rossi, finito in zona recupero col 16° tempo, alle spalle di un altro pilota chiamato a un deciso passo avanti, Deniz Oncu.