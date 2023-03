Le parole di Pecco Bagnaia a Sky Sport dopo il 6° tempo nel venerdì di Libere a Termas de Rio Hondo. "Abbiamo fatto run corti per provare tante cose e alla fine è andata molto bene - ha spiegato il ducatista -. sono contento per il passo con le gomme usate, ma mi manca il time attack: con le nuove non sono troppo incisivo e ci sto lavorando..."

Pecco Bagnaia è soddisfatto del passo gara con le gomme usate, meno del time attack. "Con le gomme nuove non sono ancora incisivo, ma ci sto lavorando", ha detto il leader del Mondiale al termine del venerdì di prove libere in Argentina, chiuso col sesto tempo. "Questo è un circuito complicato in termini di setting e non mi sto adattando benissimo con la nuova moto - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto run corti per provare più cose e alla fine è andata molto bene. Sono soddisfatto dei passi avanti e del lavoro che abbiamo fatto". Bagnaia a fine giornata paga quattro decimi dall'Aprilia di Aleix Espargaró. Riuscirà a limare gli ultimi dettagli in vista della caccia alla pole position? Appuntamento alle 15.45 di sabato per le qualifiche, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Poi alle 20 lo spettacolo della gara Sprint.