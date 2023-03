Terzo tempo per l'italiano nel venerdì argentino: "Se gli altri mi temono? Sono passate una gara e un venerdì, aspetterei un po' prima di dire che sono uno di quelli che pestano. Però qualcuno inizia a cercarmi per attaccarmisi dietro, e questo mi fa piacere". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

RISULTATI E TEMPI DELLE LIBERE