Il francese ha chiuso col quattordicesimo tempo a oltre 7 decimi dal miglior tempo di Espargaró: "Non sappiamo il motivo, dobbiamo lavorare. Il feeling non era male ma la performance non è andata bene. Dobbiamo trovare una soluzione perché sabato mattina avremo trenta minuti e poi saremo già in qualifica". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

RISULTATI E TEMPI DELLE LIBERE