Alex Marquez è stato il grande protagonista delle qualifiche del GP Argentina: non solo per la pole position, ma anche per la caduta alla fine del Q1. Il pilota spagnolo del team Gresini è scivolato nel tentativo di sorpassare Mir, ha provato a ripartire ma ha dovuto accostare per un principio di incendio sulla sua moto dopo poche curve (subito domato dai marshall una volta sceso dalla sua Ducati). Poi nel Q2, con un'altra moto, ha piazzato il giro veloce. La fotosequenza

ALEX MARQUEZ, MOTO IN FIAMME: IL VIDEO