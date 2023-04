Un sabato da incorniciare per Brad Binder: il sudafricano della KTM ha vinto davanti a Marco Bezzecchi e Luca Marini la gara sprint in Argentina e non sta più nella pelle per la gioia: "Non mi aspettavo una giornata e una partenza così - ammette ai microfoni di Sky Sport MotoGP -, ma ho visto la possibilità di prendere subito la prima posizione e ho lottato per stare davanti fino alla fine. Ho stretto i denti e sono riuscito a ottenere questo grandissimo risultato". Il momento più 'critico' nel finale sul circuito di Termas de Rio Hondo. "Gli ultimi tre giri sono stati difficili - spiega Binder - sentivo arrivare Bezzecchi e gli altri alle mie spalle. Era complicato frenare, ma ho mantenuto i nervi saldi e non ho commesso errori".