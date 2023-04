Morbidelli: "È bellissimo tornare lì davanti"

Nella gara sprint in Argentina abbiamo rivisto Morbidelli lottare per le posizioni di testa, chiudendo la gara al 4° posto (per la prima volta si piazza nei primi 5 con la Yamaha ufficiale): "È stato bellissimo provare di nuovo la sensazione del primo posto, sono davvero pieno di gioia, ho lottato con i più forti. Sono riuscito a essere efficace, bisogna fare i complimenti alla Yamaha, la moto è più veloce in rettilineo, adesso voglio rimanere concentrato per domenica"

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - LA CLASSIFICA PILOTI