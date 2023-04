Una qualifica che è diventata una gara, una prova libera che è diventata una qualifica. Alla fine l’ha spuntata Aleix Espargaró, che qui ha già vinto un anno fa. Le Ducati inseguono ravvicinate con i due piloti del Mooney VR46. Ottimo Franco Morbidelli, nervoso Quartararo. Appuntamento alle 15.45 per le qualifiche e alle 20 per la Sprint, tutto live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW I TEMPI DELLE LIBERE Condividi

Una qualifica che è diventata una gara, una prova libera che è diventata una qualifica. Il nuovo format della MotoGp lascia senza fiato, anche in Argentina nella seconda sessione più piloti si sono alternati in cima alla classifica dei tempi. Alla fine, l’ha spuntata Aleix Espargaró che qui ha già vinto un anno fa. L’Aprilia per la conformazione della pista e il poco grip domina i tempi anche con Maverick Viñales, secondo, a poco più di un decimo dal compagno di squadra.

Giornata intensa per Bagnaia Le Ducati inseguono ravvicinate con i due piloti del Mooney VR46 che guidano la Gp22. Terzo tempo per Bezzecchi, che qui ha già vinto in Moto3, davanti a Luca Marini che vuole rifarsi dopo un fine settimana decisamente complicato a Portimao. Quinto Zarco davanti a Pecco Bagnaia che ha vissuto una giornata intensa. Il campione del mondo è rientrato più volte ai box per fare dei cambi di set up, sintomo di un malessere tecnico che però non ha compromesso il piazzamento in sesta posizione che garantisce l’accesso alla Q2.

Nervosismo Quartararo Ottimo Franco Morbidelli che, con il nono tempo, è stato costantemente davanti a Fabio Quartararo, riuscendo a sfruttare la scia di Aleix Espargaró nel giro veloce. Molto nervoso Fabio Quartararo, quattordicesimo, che ha faticato nel giro secco, un paradosso per chi ha fatto della pole un suo marchio di fabbrica. L’unica consolazione è che il passo gara è discreto, ma di certo questo non basta a tranquillizzare Fabio che vede Aprilia e Ducati scappare via.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp MotoGP in Argentina: i segreti del circuito. FOTO Andiamo a scoprire tutti i dettagli del circuito argentino di Termas de Rio Hondo, che ospiterà la seconda prova del Mondiale. La gara di MotoGP è in programma domenica alle 19: in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PROVE LIBERE LIVE Il Termas de Rio Hondo Circuit dista 6 km dall'omonima città argentina che gli dà il nome, nella provincia di Santiago del Estero. Inaugurato ufficialmente l'11 maggio 2008 e costruito in un’area di 150 ettari. Nel 2012 la struttura è stata rinnovata e ampliata, diventando più moderna e sicura, tra le migliori dell'America Latina. Il recordman di successi sul tracciato argentino appartiene a Marc Márquez (2014, 2016 e 2019). Il catalano detiene anche il primato di pole position (5, sempre in sella alla Honda). Marquez vanta anche il record del giro più veloce della pista (1'37.683, realizzato nel 2014), ma quello in gara è stato registrato da Valentino Rossi (1'39.019 nel 2015 su Yamaha).