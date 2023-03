Prima a Portimao e ora a Termas de Rio Hondo è parso evidente il cambio di passo al venerdì dettato dal nuovo format: già dal primo giorno in pista i piloti sono chiamati a fare il time attack per non rischiare di essere esclusi dalla top 10 che consente di accedere direttamente al Q2. Così le prove libere sono diventate una sorta di prequalifica e a vincere è sicuramente lo spettacolo...

Tutti a caccia del tempo, in un clima da qualifica, sotto un cielo minaccioso. Il venerdì di Termas de Rio Hondo non è stato il solito venerdì di un gran premio tradizionale, un po’ noiosetto e scontato nelle sue dinamiche. E’ stato l’anticamera delle qualifiche, anzi, a ripensarci, quasi un prequalifica. Rotti gli indugi, l’assillo del crono, la paura di restare fuori dai primi dieci, ha preso il sopravvento e ha dettato i tempi della prima giornata di libere. In molti hanno cominciato a montare le gomme morbide, per abbassare i cronologici, già dal mattino. E al pomeriggio il time attack si è scatenato dopo neanche mezz'ora. Chi ha lavorato per la gara (Bagnaia?) sembrava perduto, sul confine delicato di quella top ten che determina l’accesso alla fase decisiva delle qualifica, la cosiddetta Q2. E così la prima giornata è diventata intensa come il sabato pomeriggio. Altro che noia.