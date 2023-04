Il team director del Mooney VR46 è intervenuto a Sky Sport 24 per commentare il momento magico della squadra, in testa al Mondiale MotoGP con Marco Bezzecchi dopo il successo dell'Argentina: "Un sogno, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra e pensare alla prossima gara di Austin". Poi ringrazia Valentino Rossi: "E' il principale artefice del progetto, si merita tutto questo"

Dopo le prime due gare del Mondiale MotoGP c'è Marco Bezzecchi in testa alla classifica piloti. Merito dello splendido successo, il primo in top class, conquistato dal rookie of the year del 2022 a Termas de Rio Hondo e della contemporanea scivolata dell'amico Pecco Bagnaia. A Sky Sport 24 Alessio 'Uccio' Salucci, team director del Mooney VR46, ha commentato il magic moment della squadra. "E' un sogno, dobbiamo goderci il momento ma, allo stesso tempo, restare coi piedi per terra e pensare al weekend di Austin - le sue parole -. Sono molto felice per il Bez e anche per Marini".