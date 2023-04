La Dorna ha diffuso le immagini del dietro le quinte della vittoria di Bezzecchi in Argentina: possiamo così apprezzare l'esultanza nel box Mooney VR46 al momento del traguardo, Quartararo che aiuta Bezzecchi a togliere la maglia firmata da Messi per non rovinarla, Pecco che abbraccia Marco e infine l'immancabile festa nel box. La MotoGP torna in pista dal 14 al 16 aprile con il GP di Austin, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA GARA - LA CLASSIFICA PILOTI