Dopo essere scivolato a Termas, per Bagnaia arriva l’opportunità per riscattarsi nel GP delle Americhe. "È una grande occasione per Pecco, può lasciarsi alle spalle la caduta in Argentina che brucia ancora, ha un pacchetto tecnico oggettivamente competitivo per il Texas", spiega Guido Meda, che ha analizzato i temi del weekend di Austin a Sky Sport 24. Sabato 15 aprile Sprint alle 21:55, domenica 16 gara alle 21, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTIN, CONFERENZA PILOTI LIVE