In corso la conferenza piloti ad Austin, dove domenica si corre il GP delle Americhe alle 21 (gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). In sala stampa presenti Bezzecchi, Bagnaia, Zarco, Alex Marquez, Quartararo e Oliveira. Il portoghese ritorna dopo l'infortunio, proprio come Mir. Assenti invece Bastianini e Marc Marquez, entrambi proseguono nel recupero per rientrare nel prossimo GP a Jerez. Out anche Pol Espargaró

GP AUSTIN, LA GUIDA TV SU SKY