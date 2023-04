Marco Bezzecchi è stato ospite di Talent Time dopo il venerdì di Austin: "In Argentina ho realizzato uno dei miei sogni. Io come il Sic? Lui è un mito, io vorrei essere me stesso. Sono contento di piacere, sono fatto così. A volte mi fa strano parlare con il mio idolo Valentino, grazie a lui ho conosciuto i miei fratelli dell'Academy. Rivalità? Certo, lottiamo tutti per la stessa cosa, ma ci vogliamo bene". Il GP di Austin è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS LIBERE