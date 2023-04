Acosta, Arbolino, Canet : i primi tre del campionato occupano la prima fila virtuale al termine del primo giorno di libere in Texas. Lo spagnolo della KTM è davanti a tutti con un ritmo che lo lancia tra i favoriti per la gara, ma il leader del mondiale ha risposto con un gran tempo all’ultimo giro. Fino a quel momento Arbolino era il primo degli esclusi dalla Q2, in un turno condizionato da improvvisi scrosci d’i pioggia che hanno complicato la vita a tutti . J oe Roberts sul circuito di casa ha piazzato il quarto miglior tempo davanti a Joe Dixon, Sam Lowes e Albert Arenas . Bene anche Somkiat Chantra , ottavo, davanti a Baltus e Salac . Il pilota del team Gresini, partito forte al mattino, è sembrato accontentarsi nel finale, forte di un un cronologico che fino a quel momento sembrava garantirgli le prime due file. Alonso Lopez , pilota atteso e in luce al mattino, ha chiuso al tredicesimo posto.

Vietti (per ora) è il primo degli esclusi, 19° Foggia

Quindicesimo e primo degli esclusi si è ritrovato Celestino Vietti, che nel pomeriggio ha sofferto in modo particolare il meteo variabile. Fuori anche Dennis Foggia, diciannovesimo, davanti al suo avversario diretto nella scorsa stagione in Moto 3, Sergio Garcia. Il campione in carica della cilindrata minore ha accusato un ritardo di due ben secondi, molti, forse troppi per un pilota che in Argentina aveva conquistato un promettente quinto posto. Male anche Ai Ogura, vicecampione della Moto2, finito ventiduesimo. Il giapponese, rientrato alle corse in Argentina dopo l’infortunio in allenamento pre campionato, non ha ancora ritrovato la forma e gli automatismi necessari.