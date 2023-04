Il venerdì della Moto3 parte da Ayumu Sasaki, uno dei favoriti per la stagione. Il giapponese ha raccolto poco nelle prime due gare, nonostante partisse tutte le volte dalla pole position, ma la caduta in Algarve e il finale dell’Argentina gli hanno lasciato solo 10 punti. Per la qualifica manca ancora l’ultimo turno decisivo di sabato, ma fin qui il pilota del team Liqui Moly si sta confermando imbattibile sul giro veloce. Nella prima fila virtuale si accomodano anche Masia e Ortola, una Honda e un’altra Ktm. Lo spagnolo, passato al team Leopard, è in cerca di riscatto dopo tante stagioni trascorse tra luci e ombre. Il leader del mondiale, Daniel Holgado, è quinto, alle spalle del suo attuale avversario diretto in campionato, Diogo Morerira (caduto all’inizio del secondo turno), che sta confermando i consensi ricevuti fin dall’apertura in Portogallo. Tatsu Suzuki, secondo in Portogallo, per ora si tiene l’ottavo tempo, davanti a David Munoz.