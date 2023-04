Nella conferenza del GP Austin, Bagnaia e Bezzecchi hanno spiegato come gestiscono la rivalità due amici come loro: "Possiamo andare lontano tutti insieme - sostiene Pecco -. Siamo intelligenti abbastanza per capire che possiamo collaborare tra di noi: non bisogna fare gli stupidi, dobbiamo fare gare pulite, allora potremo stare tutti davanti". Venerdì 14 aprile le prime due sessioni di prove: Libere 1 alle 17:40, Libere 2 alle 21:55, in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP AUSTIN, LA GUIDA TV Condividi

Amici e rivali, un bene o un male? Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia guidano la classifica del Mondiale, si rispettano, gioiscono e soffrono per le rispettive sorti, ma poi la domenica l’amicizia cede inevitabilmente il posto alla rivalità. Lottare contro (o con?) un amico aiuta di sicuro a smussare gli spigoli di una rivalità che difficilmente potrà mai trascendere. Ma gli amici che frequentano la stessa “palestra”, l’Academy di Tavullia creata da Valentino Rossi, conoscono anche debolezze e virtù agonistiche di ciascuno. E questo, almeno a sentire Bezzecchi, può rappresentare un ostacolo. Sul piano puramente agonistico s’intende. "Alla fine preferisco avere rivali che non sono amici. Non so come spiegarlo - ha risposto alla domanda specifica nella tradizionale conferenza stampa del giovedì -. Sappiamo i punti deboli e di forza di ciascuno". Anche se con Luca Marini e Bagnaia è diverso ("ci conosciamo molto bene"), la domenica sono avversari pure loro. "Quando tiro giù la visiera sono tutti uguali e tutti vogliamo stare davanti".

"È un grande momento per l'Academy VR46" Tutti sullo stesso piano quindi? Per Bagnaia non è così. "In realtà giochiamo più sporco a casa - quando ci si allena insieme al Ranch di Rossi -. Nei Gran Premi tra di noi si corre più pulito, anche se diventa tutto un po’ più pepato". Ad ogni modo, la bandiera comune ha la sua importanza. "È un grande momento per l’Academy, la migliore stagione di sempre - spiega Pecco -. Abbiamo vinto due gare, Marini è salito sul podio, Morbidelli c’è arrivato vicino. Possiamo andare lontano tutti insieme". Velleità da ingenuo sognatore? Tutt’altro. "Siamo tutti intelligenti abbastanza per capire che possiamo collaborare tra di noi - spiega Pecco -. Non bisogna fare gli stupidi, dobbiamo fare gare pulite. Allora potremo stare davanti tutti quanti". il leader Bezzecchi: "Amici? In pista sono tutti uguali"

GP Austin, il programma del venerdì su Sky Venerdì 14 aprile Bagnaia, Bezzecchi e tutti i piloti della MotoGP scenderanno in pista ad Austin per le prime due sessioni di prove: Libere 1 alle 17:40, Libere 2 alle 21:55, tutto in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, aggiornamenti in tempo reale anche su skysport.it con il nostro live-blog. Sabato 15 aprile la Sprint alle 21:55, domenica 16 la gara alle 21. Ore 15.55: prove libere 1 Moto3

Ore 16.45: prove libere 1 Moto2

Ore 17.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 18.40: paddock live

Ore 20.10: paddock live

Ore 20.15: prove libere 2 Moto3

Ore 21: prove libere 2 Moto2

Ore 21.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 23.15: Paddock Live Show

Ore 23.45: Talent Time