Prima sessione di prove a due facce per Bezzecchi. Quando mancano 22 minuti alla fine del turno, il pilota del team Mooney effettua un salvataggio spettacolare, evitando di cadere con un rapido "pick up". Poi però il leader del Mondiale scivola alla curva 12 a causa di alcune buche sull’asfalto di Austin. Nessuna conseguenza per Marco, che si rialza e conclude le Libere 1 al 13° posto. Libere 2 in programma alle 22, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

VIDEO: IL SALVATAGGIO - LA CADUTA