Razgatlioglu, pilota della Superbike, ha svolto due giorni di test con la M1 in versione 2023 a Jerez, in previsione di un possibile passaggio in MotoGP con la Yamaha nel 2024: "A differenza della SBK, Toprak guida molto on/off, ma con la MotoGP devi avere più velocità di percorrenza – spiega il team director Maio Meregalli –. Mi aspettavo fosse più costante, non penso comunque che abbia spinto più di tanto. Non ha commesso errori, a mio parere ha fatto un buon test"

