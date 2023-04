Luca Marini ha chiuso al 4° posto il venerdì di Austin, confermandosi molto competitivo sul circuito texano: "Sicuramente è stata una giornata positiva, servirà un ulteriore step perchè sabato tutti saranno più veloci. Questa è una pista molto dura fisicamente, di un altro pianeta rispetto alle precedenti, ma siamo pronti. La qualifica conterà molto, bisogna partire non oltre la seconda fila". Il GP di Austin è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

