Grande spavento nel finale delle Libere 2 ad Austin: Zarco va per terra alla curva 6, vengono esposte le bandiere gialle con la Ducati Pramac che resta in mezzo alla pista. Sopraggiunge Mir, che riesce a evitare la moto del francese per pochi centimetri, ma si sbilancia e cade. "Episodio che meritava la bandiera rossa", tuona Bagnaia. Guarda il video. Il GP di Austin è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

