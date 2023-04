Provato fisicamente da una forma influenzale, Jorge Martin si presenta stravolto e senza energie al microfono di Sky dopo la Sprint Race, chiusa al 3° posto: "Non ero pronto per questo caldo, dopo quattro giri non riuscivo più a respirare. Ho lottato negli ultimi due giri per un podio che mi dà fiducia. Ora mi metto a letto e ci vediamo domenica...". Domenica il GP è in programma alle 21 con diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

