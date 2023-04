Le qualifiche di Austin saranno fondamentali per partire nelle prime posizioni in griglia sia per la gara sprint del sabato sia per il Gran Premio della domenica. Bezzecchi sarà costretto a passare dal Q1, regolarmente in Q2 sia Bagnaia sia Marini. Qualifiche in programma alle 17:45, la Sprint scatta alle 22, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Martinator nella scia di Alex Marquez è stato semplicemente esplosivo (2:02.178) anche se il team manager di Prima Pramac, Gino Borsi , sottolinea che per la Spint l'assetto non è ancora a posto, tenuto conto anche della caduta di Zarco che lamenta un inserimento in curva troppo difficoltoso. Tra i ducatisci abbiamo visto molto reattivio Pecco Bagnaia , che ha fatto un gran lavoro con la gomma media e ha un ottimo passo in vista delle due gare. Bene Luca Marini , che può ambire alla pole per come interpreta il serpentone dove si fa il tempo, mentre Alex Marquez è ormai costantemente tra i primi sin da subito. Spettacolare alla guida ma fuori dai dieci invece il vincitore dell'ultimo GP: Bezzecchi è scivolato dopo le scosse stile "alfabeto morse" che gli avvallamenti di Austin hanno riservato al suo anteriore.

Quartararo fa l'americano

Chi è andato subito in scena è stato Quartararo... Fabio fa l'americano anche nell'atteggiamento, nell'espressione, nella mimica. Un pilota che pare diverso rispetto a quello visto in Argentina, confermando oltretutto la "regola" che in casa Yamaha quando va forte il francese è più opaco l'italiano Franco Morbidelli. Bello da vedere Rins, che sfoggia un nuovo stile di guida che la dice lunga su come Alex stia provando a cucirsi addosso la difficilissima Honda affidata al team LCR di Lucio Cecchinello. Le due Aprilia ci sono, Vinales è più a suo agio e naturalmente veloce, ma questo lo sapevamo, rispetto ad Aleix che in Texas ha ammesso già dalla vigilia di sapere di dover soffrire.... E poi ci sono gli altri che faranno il massimo per agguantare uno dei posti dei partecipanti alla Q2, perché se vale il concetto che la posizione in griglia è vitale qui in Texas è amplificato all'inverosimile. Per la Sprint Race in onda alle 22 di oggi, spettacolo preannunciato perché far bene in questo circuito significa avere la meglio in un rodeo dove tutti scalciano nella polvere, il pubblico spinge ed il carico emotivo è figlio delle stelle.