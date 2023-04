Matteo Flamigni, capotecnico di Bezzecchi, ha svelato a 'Talent Time' il contenuto del celebre libro mastro, manoscritto con i segreti, i dettagli e le analisi tecniche delle curve di ogni circuito del Mondiale, raccolti nei 18 anni da telemetrista con Valentino Rossi. "Ha vinto e corso tanto con Vale, questo conta. Ma conta di più l'esperienza che ha in questo settore, a volte sa le cose in anticipo!", ha detto il Bez. Il GP di Austin in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Flamigni è stato il telemetrista di Valentino Rossi per 18 anni. Ha accompagnato il Dottore in tutte le sue vittorie più entusiasmanti, vivendo in prima persona trionfi e sconfitte, cadute e riscatti. Ora Flamigni ricopre il ruolo di capotecnico di Marco Bezzecchi per il Team Mooney VR46 . In Argentina il Bez ha scritto una pagina di storia per il Team di Valentino, con il primo successo in MotoGP. A 'Talent Time', Flamigni ha svelato un segreto ...

Il libro mastro di Valentino Rossi

Flamigni ha infatti spiegato in sintesi il contenuto del suo libro mastro, un manoscritto in cui ci sono appuntati i segreti di tutte le curve dei circuiti fatti con Valentino nel corso degli anni. In queste pagine, divise per anno e per circuito, sono presenti dettagli tecnici, condizioni dell'asfalto, del meteo, l'analisi delle curve e delle gomme da utilizzare. Un lavoro certosino, accumulato negli anni, che potrebbe tornare utile a Bezzecchi: "Matteo è organizzatissimo, mi ricorda ogni cosa - ha spiegato il Bez -. Ha tanta esperienza, ha lavorato con Valentino e questo conta tantissimo. Hanno vinto tanto insieme, la sua esperienza può solo aiutarmi. La parte tecnica è fondamentale, ma ha soprattutto esperienza di vita incredibile in questo settore. A volte sa cosa fare in anticipo, per fortuna ci siamo trovati".