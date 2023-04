Rossi: "Bezzecchi può lottare per il Mondiale"

La leggenda del Motomondiale, in un'intervista sul settimanale Sportweek, parla anche del rapporto tra Bagnaia e Bezzecchi: "Tra Marco e Pecco c'è rivalità, ma è genuina. Si allenano assieme al ranch e questo li aiuta a crescere". La MotoGP corre ad Austin: oggi qualifiche dalle 17:50 e gara sprint alle 22 (diretta Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

Valentino Rossi e la sua MotoGP . Il leggendario campione di Tavullia, pur non correndo più sulle piste del Motomondiale, continua a seguire da molto vicino un mondo che lo vede impegnato accanto al suo team VR46 . Di questo e di tanto altro il Dottore ha parlato in un'intervista a Sportweek , settimanale della Gazzetta dello Sport. Qui vi riportiamo alcuni passaggi.

Bagnaia, Bezzecchi e la lotta al titolo mondiale

"Visto come lavora la squadra e vanno le moto, Bez può lottare per il Mondiale. Il segreto è un team di gente nostra, amici che in passato avevano già lavorato per noi. E poi c'è la Ducati, una moto da paura, che fa la differenza. Tra Marco e Pecco Bagnaia ora c'è una grandissima rivalità, di quelle giuste, leali. Si allenano insieme al ranch e questo li aiuta a crescere. Però non è facile gestire tutti i rapporti, soprattutto se arriveranno a giocarsi il Mondiale".