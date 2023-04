Alex Marquez sembrava molto competitivo nella Sprint di Austin, prima di una 'misteriosa' caduta. Ecco svelato il motivo: "In quella staccata ho vomitato, devo aver preso un virus. Sono entrato in curva e sono caduto. L'episodio con Bagnaia? Da fuori poteva sembrare una battaglia tra noi per la scia, ma non è così: semplicemente nessuno voleva tirare visto che c'erano anche Marini e Binder". Domenica il GP alle 21 con diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dopo un avvio decisamente promettente, Alex Marquez è finito per terra nella Sprint di Austin . Una caduta piuttosto strana e poco comprensibile, fino al retroscena raccontato dallo spagnolo a Sky: "Ero caduto in qualifica, ma solo perchè volevo cercare il limite. In gara stavo bene, mi sentivo competitivo. Ho avuto mal di pancia, in quella staccata ho vomitato . Ho toccato il freno e sono caduto. Ora sono a posto, ho vomitato un'altra volta dopo la gara. Devo aver preso un virus , cercherò di recuperare per la gara".

Scaramucce nel finale delle qualifiche ad Austin tra Bagnaia e Alex Marquez, con lo spagnolo che ha cercato in ogni modo di restare agganciato al campione del mondo per sfruttarne la scia e Pecco che ha invece fatto di tutto per 'smarcarsi': prima ha accostato in pit lane, poi si è fermato due volte in pista e, infine, è riuscito a piazzare la pole position. 'Non potevo permettermi di trainare un rivale', ha spiegato a Sky. Ecco i frame dell'episodio tra i due GUARDA IL VIDEO - LA GARA SPRINT LIVE

Marquez: "Bagarre con Bagnaia per la scia? Non è proprio così..."

Alex Marquez ha poi spiegato l'episodio che lo ha visto protagonista in qualifica con Bagnaia, in una sorta di tira e molla per la scia. Pecco prima ha accostato in pit lane, poi si è fermato due volte in pista e, infine, è riuscito a piazzare la pole position. "Non potevo permettermi di trainare un rivale", ha spiegato il campione del mondo. Questa invece la versione di Marquez: "Da fuori forse è sembrata una battaglia tra noi due, ma non è così. Non era per la scia di Pecco, ma c'erano dietro Binder e Marini e non volevamo dare la scia a loro. Nessuno voleva andare davanti".