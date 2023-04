Luca Marini ha chiuso al 5° posto la Sprint di Austin dopo una pessima partenza e una straordinaria rimonta: "Per la vittoria c'è sempre qualcosa che non va. C'è stato un problema all'avvio, ho rischiato anche di prendere Bagnaia. Mi sono divertito, ho fatto tanti sorpassi. Purtroppo ci sono sbavature che mi impediscono di mettere tutto insieme nel weekend, quando le cose saranno allineate, lotterò per la vittoria". Domenica GP alle 21 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Quinto posto per Luca Marini nella Sprint di Austin . Il pilota del Team Mooney VR46, che scattava dalla terza casella della griglia, deve così rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria. In questa occasione a tradirlo è stata la partenza: "C'erano tante buche, la moto si è scomposta e ho rischiato di finire contro Bagnaia . Ho pensato solo di evitarlo, ma ho perso tante posizioni. Sono ripartito 18°, ho fatto tanti sorpassi e mi sono divertito . E' stata la gara in cui ho superato di più. E' stata difficile e sono arrabbiato, ma mi sono divertito. Vediamo in gara, soprattutto con la gomma".

"C'è sempre un inghippo, per questo non è ancora arrivata la vittoria"



"Non è proprio vero che sul dritto siamo più veloci degli altri. Ad esempio io ho passato solo in staccata. C'è tanto carico aerodinamico. Con le scie, devi sempre tirare la staccata. Magari potrebbe aiutarci in un tracciato tipo il Mugello. Inoltre la mia fisicità non mi consente di essere veloce in rettilineo. In questo inizio ci sono delle sbavature, degli inghippi che mi impediscono di trovare la prima vittoria. Ho imparato da quanto accaduto in passato. Devo mettere tutto insieme in un weekend, quando accadrà lotterò per la vittoria".