Strappo muscolare al vasto laterale del quadricipite sinistro e distensione del legamento: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Alex Marquez in seguito all'incidente con Jorge Martin all'inizio della gara di Austin: "Non mi impedirà di gareggiare, ma in questi giorni dobbiamo abbassare l'intensità degli allenamenti per recuperare in vista di Jerez", ha scritto su Instagram il pilota del Team Gresini

