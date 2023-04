Bilancio di Assen: chi fermerà Bautista e Ducati?

Il round di Assen ha inaugurato la stagione europea della Superbike, nodo focale del mondiale 2023. Il cambio di continente, però, non ha alterato i valori in campo e Alvaro Bautista ha nuovamente fatto la voce grossa: pole position e tre vittorie, con il conto dei successi che sale a quaranta e porta Ducati a quota quattrocento in Superbike. Ancora più importante è la sensazione di imbattibilità che di tappa in tappa sembra rafforzarsi. Nelle mani dello spagnolo la Panigale V4R è una moto completa, capace di tenere il passo delle rivali nel misto e in frenata, surclassandole in accelerazione e velocità. Non è peregrino, quindi, chiedersi chi potrà battere questo binomio. Potrebbero servire condizioni favorevoli come la pioggia o piste storicamente “meno Ducati” (ad esempio Donington) per vedere Jonathan Rea o Toprak Razgatlioglu tornare davanti. Va detto che ad Assen c’è stato un passo in avanti per il sei volte iridato, due volte secondo prima di scivolare in Gara 2. Le sue sensazioni in sella sono positive, il lavoro fatto nei test ha permesso alla Kawasaki di recuperare un buon bilanciamento, ma ancora non basta per contenere Bautista.