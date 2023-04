Dopo la Sprint vinta da Brad Binder su Ktm oggi è il giorno del Gran Premio di Spagna, con la gara prevista alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Aleix Espargaró scatta in pole, Bagnaia dalla 2^ fila. Più indietro il leader del Mondiale Bezzecchi, costretto alla rimonta dalla 13^ posizione

Una gara spettacolare: la Sprint a Jerez è stata un’emozione continua a partire dal primo giro, quando Alex Marquez, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez sono stati coinvolti in un brutto incidente per fortuna senza conseguenze. Alla ripartenza, come sempre, Brad Binder è stato il più lesto a mettersi davanti a tutti. Dietro è cominciato un inseguimento serrato di Jack Miller, Pecco Bagnaia e Jorge Martin che si sono sorpassati più volte contendendo anche la testa della corsa. Meravigliosa poi la sfida tra compagni di squadra Binder, appunto, e Jack Miller, che hanno incrociato le linee delle loro Ktm anche mettendole di traverso. Spettacolo puro, merito loro ma anche della squadra austriaca che in queste ultime due stagioni si è rinforzata con tecnici italiani provenienti dalla Ducati. Alla fine l’ha spuntata Binder davanti a Bagnaia e Miller. Per Pecco è stata una gara importante, perché ha cominciato il fine settimana in grande difficoltà tecnica ma grazie anche al lavoro con la squadra ha sistemato la moto. Il secondo posto è un risultato importante perché è arrivato dopo un momento di difficoltà, una prestazione convincente sopratutto in vista della gara lunga.