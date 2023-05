A Jerez de la Frontera Pecco Bagnaia è tornato a vincere una gara domenicale dopo il successo nel GP inaugurale in Portogallo, ma di certo non dimentica le cadute in Argentina e Stati Uniti e i punti in classifica lasciati per strada in questo avvio di campionato tra up and down. Per questo, a prescindere dagli avversari, il campione del mondo in carica ha le idee chiare sull'obiettivo per le prossime gare. "E’ ancora presto per capire chi ci darà più filo da torcere - ha detto a Sky Sport dopo il lunedì di test -. In tutte le gare c’è sempre qualcuno davanti. Ma per noi è importante continuare a essere costanti, bisogna fare un passo in avanti da questo punto di vista". Poi sul weekend in Andalusia: "Bisogna essere contenti, siamo riusciti a essere veloci nonostante una Ktm in forma. Ho rivisto la gara e mi sono piaciuto". Dal 12 al 14 maggio si torna in pista a Le Mans: "Se sarò protagonista anche lì? Lo scopriremo, ma è una pista in cui siamo andati forte l’anno scorso, quindi…".