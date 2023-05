Dopo le tante, troppe, cadute del weekend di Jerez, Joan Mir è scivolato anche nel lunedì di test. Il campione del mondo 2020 sta mostrando evidenti difficoltà di adattamento alla Honda: "So di cosa sono capace, è un momento difficile ma dobbiamo tenere duro - ha spiegato a Sky - . Non devo pensare troppo, ma lavorare giorno dopo giorno. Forse questo test mi ha dato qualcosina in più in termini di fiducia, vediamo"

