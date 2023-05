Bagnaia alza l'asticella e torna a vincere a Jerez, battendo le Ktm di Binder e Miller: neanche il tempo di festeggiare il 13° sigillo in top class del campione torinese ed ecco che la MotoGP scende di nuovo in pista per una giornata di test sul circuito spagnolo. Appuntamento su skysport.it dalle 10 alle 18 con un liveblog che vi accompagnerà per tutta la giornata LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI Condividi

Alzare l'asticella delle performance sino al cielo, dove nessuno osa, quando ce n'è bisogno. E' il codice scritto nel dna dei Campioni. Quello di Bagnaia, che a cinque giri dal termine ha acceso i reattori. Potenza, precisione e generosità nel cercare col microscopio lo spazio dove superare Binder e andare ad agguantare una vittoria che lo ha riportato in testa al Mondiale. A festeggiare Pecco nel Box della Ducati è arrivato anche Valentino Rossi; un gesto non risiede nell'ordinario ed è carico di significati. Alle spalle di Binder e Bagnaia c'è Jack Miller. La presenza dell'australiano sul podio non è un caso. La KTM sta crescendo talmente tanto da pensare di cucirsi addosso i galloni dell'anti Ducati, Aprilia permettendo. Giù dal podio rispettivamente Jorge Martin, Aleix Espargaró e Luca Marini, mentre settimo si è classificato Dani Pedrosa, protagonista della favola sportiva di Jerez, che dovremmo ritrovare in gara a Misano.

Aprilia delude, disastro Yamaha Se per l'Aprilia la trasferta spagnola si è rivelata poco digeribile, per la Yamaha ha avuto il sapore amaro del cianuro. Quartararo, aldilà della mancanza di prestazioni ormai congenite delle sua M1, è caduto travolgendo Oliveira. Puntuale, ma inatteso, un long lap che si è trasformato in un doppio long lap, visto che Fabio è andato sul verde nello scontare il primo. Senza tanti giri di parole un vero disastro, proprio nel weekend in cui la Yamaha ha annuciato Valentino come ambassador ufficiale. La storia è dalla parte di Iwata, ma occorre una reazione immediata anche per non polverizzare il talento di Fabio. vedi anche Rabbia Quartararo: "Penalizzato senza motivo"

Le tante penalizzazioni fanno discutere Sulle penalizzazioni (anche Bagnaia ne ha ricevuto una in gara per un presunto contatto con Miller) bisogna trovare la quadra ai piani alti tra la direzione gara e i commissari della Fim. I piloti si dicono disponibili, purchè vi sia una coerenza di massima e un metro di giudizio obiettivo per tutti. Non basta essere solo più severi, ma bisogna avviare un processo radicale per migliorare questo settore. Siamo pronti intanto per i test che seguiremo per capire le novità tecniche di metà stagione. vedi anche Pecco: "Sorpreso dalla sanzione, ho visto peggio"

Test di Jerez: come seguirli su Sky Sport 24 e su skysport.it Lunedì 1 maggio la MotoGP torna in pista per una giornata di test all'indomani del GP Spagna. Sul circuito di Jerez le varie case proveranno diverse novità in vista delle prossime gare dalle ore 10 e fino alle 18. Tutte le curiosità, le foto, i video e le interviste le potrete vedere su Sky Sport 24, con collegamenti continui nel corso della giornata, e sul liveblog di skysport.it.