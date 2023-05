Dopo i due podi in Spagna Brad Binder si prepara al weekend di Le Mans con grandi aspettative: "Credo di poter essere più forte rispetto alle stagioni precedenti, la nostra moto va alla grande". Poi ancora: "Ogni volta che scendo in pista, so di poter lottare per il podio"

Il podio in Spagna ha sciolto i dubbi e liberato gli spiriti di un pilota coriaceo, che ora crede davvero di poter fermare la corsa delle Ducati. Brad Binder a Jerez ha mostrato la scorza del combattente, ha conteso la vittoria a Bagnaia fino al traguardo, sostenuto da una Ktm che di gara in gara si sta dimostrando un brutto cliente per le moto di Bologna. "Sono entusiasta di correre in Francia, - ha detto il sudafricano - i due podi in Spagna (sprint race e Gran Premio, ndr) mi danno tanta fiducia con un mezzo che va forte". E’ un Binder sorridente, motivato e galvanizzato dalla prestazione di Jerez, quello pronto a tornare in pista per puntare ancora al podio. "Qui mi aspetto di essere più forte rispetto alle stagioni precedenti, la nostra moto va alla grande". Se in passato non ha raccolto abbastanza, spiega, è dipeso dalle circostanze e da una performance tecnica inferiore a oggi. "Le Mans mi è sempre piaciuta, ma non sono mai riuscito a mettere insieme tutto quello che serviva per ottenere di più". Adesso è il momento di lavorare con ancora più forza, "a testa bassa".