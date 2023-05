Il Gran Premio di casa, appuntamento cruciale per Fabio Quartararo. La spinta del pubblico potrebbe aiutarlo a superare gli ostacoli tecnici, gli stessi di sempre, che il test di Jerez non ha risolto. "Abbiamo provato alcune cose il lunedì dopo la gara in Spagna, ma non tutte hanno funzionato - ha spiegato il francese della Yamaha -. Abbiamo cambiato un po’ le basi per avere quella fiducia sul giro secco che mi è mancata finora". Fabio abbozza davanti ai giornalisti, ma sotto sotto cova un malessere che si trascina da tempo, mentre l’orizzonte resta incerto. "A Jerez abbiamo provato un nuovo telaio, non va male, ma non capisco ancora i benefici. Serve compararlo su una pista diversa. Lo riproveremo subito nelle prove, qui in Francia, insieme a quello nuovo". Oltretutto, la nuova moto sembra aver perso le qualità ben note, come la stabilità, il suo punto di forza. Quartararo conferma: "Ci mancano i nostri punti di forza, la velocità in curva e la stabilità". E’ cambiato il motore, ha aggiunto l’ex iridato, ma "avendo aumentato la potenza abbiamo perso in altre aree". Grande incertezza quindi, che rimanda a un discorso più ampio, di metodo. "Vogliamo portare i tecnici giapponesi a lavorare seguendo il modello italiano. Difficile, ma stiamo migliorando un passo alla volta".