Caso steward, oggi l'incontro con i piloti

Passi avanti nel rapporto tra piloti e steward? Come racconta Antonio Boselli, la Federazione ha inviato degli episodi del passato chiedendo ai team di dare una valutazione su come si sarebbe dovuto penalizzare tal caso e tal episodio: i risultati del sondaggio verranno portati alla Safety Commission. C'è una duplice finalità in questo sondaggio: creare una base di accordo per la valutazione degli episodi e far capire ai team quanto sia difficile stabilire una penalità

CASO STEWARD, BAGNAIA: "SERVE UN CAMBIAMENTO"