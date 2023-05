La domenica di Le Mans ha ridotto a un solo punto il distacco tra il campione in carica Bagnaia e il vincitore della gara Bezzecchi. Il favoloso trionfo di Bez è stato un po' offuscato dall'episodio che ha visto finire a terra Pecco e Vinales. Ma come in una sorta di favola, i due amici si ritroveranno a duellare in una sorta di derby italiano nel prossimo round. Si va al "Mugello, a place to be". Tutto il weekend dell'11 giugno sarà live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW