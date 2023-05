Tutto pronto a Misano per Aprilia All Stars, la grande festa della casa di Noale in programma sul circuito Marco Simoncelli sabato 27 maggio. All'evento saranno presenti tutti i piloti MotoGP di Aprilia: da Aleix Espargaró e Maverick Vinales (team ufficiale) al collaudatore Lorenzo Savadori, passando per i due rider del team satellite RNF, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Non mancheranno nemmeno i grandi campioni del passato, come Max Biaggi e Loris Capirossi, e tutti gli altri rappresentanti Aprilia delle varie competizioni motoristiche. Ma i protagonisti saranno anche tifosi e appassionati, che avranno l’opportunità di incontrare i piloti e respirare il paddock con loro. Previste anche molte iniziative a sostegno della popolazione dell'Emilia-Romagna, colpita dall'alluvione. Proprio ai nostri microfoni, Vinales ha annunciato che organizzerà un'asta benefica. Per chi non riuscisse a essere a Misano, Sky Sport vi porterà all'interno del circuito con interviste e collegamenti continui per tutta la giornata di sabato sul canale 200.