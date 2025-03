Marc Marquez firma la pole position ad Austin (in 2:01.088). Lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio e suo fratello Alex. Seconda fila per Acosta, Morbidelli e Bagnaia. 7° Marini seguito dal compagno di squadra Mir. 13° Bezzecchi, 16° Binder. Di seguito la griglia di partenza del GP delle Americhe, valida sia per la Sprint di questa sera alle 21 che per la gara lunga di domenica alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE