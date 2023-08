Alla vigilia della gara di Silverstone, che apre la seconda metà della stagione, Pecco Bagnaia si sofferma sulla novità introdotta che regolamenta la pressione delle gomme: "Secondo me il limite alle pressioni delle gomme cambierà tanto i valori, non sono soddisfatto perché il limite è troppo alto e così si rischia di cadere". Guarda l'intervista a Sky Sport. Il Gran Premio di Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Non penso cambierà molto la regola sulle prove libere, ho sempre lavorato per la gara e per me sarà uguale. La pressione invece cambierà tanto le cose. Se sei sopra al limite rischierai molto di più di cadere. Non è una questione di cui sia contento e l'opinione dei piloti è la stessa. Il limite che ci hanno messo adesso è alto".

Il nuovo sistema di controllo della pressione di pneumatici: ecco in cosa consiste

Si tratta di un nuovo sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici per far sì che tutte le moto impegnate in MotoGP rispondano alle pressioni stabilite dal Fornitore Ufficiale di Pneumatici, Michelin. La pressione dei pneumatici rappresenta un valore molto sensibile e le letture variano molto nel corso di una gara e anche in diversi punti del circuito. Inoltre in questa prima fase di impiego del sistema, i sensori dovranno essere verificati prima e dopo la gara per avere la sicurezza che siano correttamente settati. In precedenza i team utilizzavano i propri sensori di diversi fornitori per controllare la pressione. Ora invece è stato definito un sistema unificato per tutto lo schieramento della MotoGP. Il sistema accordato con le Case implica che i pneumatici si trovino al di sopra di una pressione specifica durante una percentuale minima di giri nel corso di una Sprint o di una gara. La pressione minima varia dal pneumatico anteriore al posteriore e può variare da un circuito a un altro. Per essere certi che le sanzioni vengano applicate nella Sprint o in gara nella quale la pressione dei pneumatici non sia adeguata, al termine delle gara verranno applicate delle penalizzazioni in termini di tempo.

Questa è la scala di sanzioni:

- 1ª infrazione: avvertimento

- 2ª infrazione: 3 secondi di penalizzazione

- 3ª infrazione: 6 secondi di penalizzazione

- 4ª infrazione: 12 secondi di penalizzazione



Una volta che i team avranno preso familiarità con il sistema, l'obiettivo sarà quello dell'applicazione della sanzione standard in caso di violazione tecnica: la squalifica.