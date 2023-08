Martin: "Mondiale? Se sarà possibile ci penseremo"

Secondo tempo per Jorge Martin nel venerdì di Silverstone, con lo spagnolo che è risultato il primo degli umani dopo Espargaró: "Dovremo guardare bene Aleix, ha fatto un grande giro. E' stata una giornata positiva ma faticosa, abbiamo fatto dei tempi buoni. Ora serve più passo. La carena? Non ho sentito quasi nulla a dire la verità. Il Mondiale? Se ci saranno possibilità di penseremo". Il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW

