Pioggia e freddo nel sabato di Silverstone, con le FP3 e le qualifiche MotoGP che si sono disputate in condizioni molto difficili. E così tanti piloti (tra questi anche Bagnaia e Bezzecchi) sono incappati in scivolate che, comunque, non hanno condizionato più di tanto la loro posizione in griglia (Bez ha fatto pole, Pecco partirà 4°). E c'è anche chi, come Lecuona e Di Giannantonio, ha persino surfato sulla moto! Ecco tutte le cadute di giornata.

