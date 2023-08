Bezzecchi in pole a Silverstone: il pilota del Mooney VR46, nonostante una caduta nel finale, gira in 2:15.359. Prima fila anche per Miller e Alex Marquez. Quarto Bagnaia, finito a terra e che non ha avuto il tempo per un ultimo tentativo. Bastianini scatterà 13° davanti a Marc Marquez, ultimo dello schieramento un deludente Fabio Quartararo. La griglia è valida sia per la Sprint di oggi alle 16 sia per il GP Gran Bretagna di domenica alle 14 (tutto in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e NOW)